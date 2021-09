« Tous en cuisine » du 14 septembre 2021 : ingrédients et ustensiles des recettes des recettes de ce soir

5 ( 5 )



« Tous en cuisine » du mardi 14 septembre 2021. Ce soir, vous avez rendez-vous dès 18h40 avec l’émission de M6 « Tous en cuisine ». Et pour ce deuxième jour de la semaine, deux recettes vous seront proposées.



Pour mémoire, cette semaine est une semaine spéciale « Recettes préférées des Français »

« Tous en cuisine » du 14 septembre 2021 : ingrédients et ustensiles des recettes de ce soir

MAGRET DE CANARD AU POIVRE VERT, GRATIN DAUPHINOIS

Les ingrédients pour 4 personnes :

3 magrets de canard à température ambiante

Sel fin et poivre du moulin Sauce au poivre vert : 2 échalotes ciselées

15g de beurre

2 cuil. à soupe de poivre vert sec concassé

1 cuil. à soupe de moutarde de Meaux

10cl de Porto rouge

15cl de bouillon de volaille

50g de crème fraiche épaisse

Huile Gratin dauphinois : 800g de pommes de terre épluchées et taillées en très fines lamelles, non rincées à l’eau

20cl de crème liquide entière

75cl de lait entier

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 plat de cuisson + 1 saladier + 1 fouet

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 1 poêle + 1 assiette + 1 spatule

1 petite casserole + 1 spatule + 1 passette

DESSERT : TARTE AU CITRON MERINGUÉE DE CYRIL LIGNAC

Les ingrédients pour 4 personnes :

8 biscuits sablés de votre choix Crémeux citron : 2 œufs bio

150g de sucre en poudre

20g de zestes de citron jaune

12cl de jus de citron jaune

1 feuille de gélatine trempée dans l’eau froide

200g de beurre Meringue italienne : 4 blancs d’œufs bio

230g de sucre en poudre

20g d’eau

50g de jus de citron jaune non traité Les ustensiles : 2 casseroles + 1 fouet

1 mixeur plongeur + 1 thermomètre + 1 chalumeau de cuisine

Assiettes creuses

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6. Et si vous avez loupé une émission et/ou une recette, n’oubliez pas que toutes les recettes peuvent être vues ou revus en replay sur 6PLAY.

