Un si grand soleil en avance : Serge et Laetitia vont vivre ensemble (résumé + vidéo épisode n°741 du 29 septembre 2021)

Un si grand soleil du 29 septembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Julie ne va pas hésiter à menacer Alex ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’Alex s’inquiète que Jade puisse récidiver, Julie menace de le quitter !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 741

Serge, Laetitia et Camille dinent ensemble. Serge propose à Laetitia de s’installer ensemble comme ils en avaient déjà parlé… Un peu gênée, Laetitia demande l’avis de sa fille, qui leur fait une mauvaise blague en se prononçant catégoriquement contre ! Camille explique ensuite que c’était une blague et l’atmosphère se détend.



Et alors que Kira met une nouvelle fois en garde Camille et que Lucille écrit un article au ton différent, Margot utilise ses remarquables talents de comédienne pour faire avancer un dossier.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 29 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

