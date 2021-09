Plus belle la vie en avance : César fait une déclaration à Emma (vidéo PBLV épisode n°4382)

5 ( 2 )



Alors que Baptiste trompe Emma avec Barbara, César va tenter sa chance la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de mardi prochain, César fait une déclaration à Emma !



César propose à Emma de partir démarrer une nouvelle vie loin, en Australie…



Il propose même à Emma d’emmener Mathis avant de lui déclarer son amour : il l’aime et il est convaincu qu’ils seront heureux ! Mais Emma est perdue et ne lui répond pas… Et à côté d’eux, Jacob rode…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4382 du 5 octobre 2021



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

