« Alita : Battle Angel » : votre film de ce soir sur TF1 (dimanche 24 octobre 2021)

« Alita : Battle Angel » est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur TF1 dès 21h05. Vous pouvez aussi regarder le film en streaming depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.



Cette nouvelle expérience cinématographique révolutionnaire est produite par James Cameron (AVATAR) et réalisée Robert Rodriguez (SIN CITY). Pour les fans sachez qu’il s’agit d’une adaptation cinématographique de la fameuse série manga Gunnm. Il s’agit d’un film en prise de vues réelles couplées avec de l’animation 3D.

« Alita : Battle Angel » :l’histoire

Iron City, an 2563. Alita se réveille dans un monde qu’elle ne connaît pas, dénuée de tout souvenir. Le docteur Dyson Ido découvre cette cyborg en piteux état et la répare dans sa clinique. Alita découvre peu à peu ses capacités physiques incroyables qu’elle va devoir mettre à profit pour arrêter ceux qui menacent Iron City. Si elle gagne ce combat sans merci, elle pourra enfin connaître ses origines et sauver le monde qui l’entoure.

Casting

Au casting : Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz (Le docteur Dyson Ido), Jennifer Connelly (Chiren), Mahershala Ali (Vector)



« Alita : Battle Angel » : bande-annonce

On ne pouvait pas terminer sans vous présenter les images et la bande-annonce officielle de votre film…

