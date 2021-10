« Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » ce soir sur TF1 (lundi 25 octobre 2021)

5 ( 4 )



Annonces





« Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » est un film dont on connaît les répliques par coeur mais qu’on prend chaque fois un immense plaisir à regarder. Énième rediffusion ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming sur MYTF1 et sa fonction direct.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » : rappel de l’histoire

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde plein d’énergie.

S’il réussit, elle le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jettera aux crocodiles. Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l’aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l’architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait chois

Casting

Parmi les très nombreux personnages que vous aurez plaisir à retrouver, notez la présence au casting de ce film de Christian Clavier, Gérard Depardieu, Gérard Darmon, Alain Chabat, Jamel Debbouze et Monica Bellucci.



Annonces





Bande-annonce vidéo

Et même si on connaît déjà les images, pas question de se priver de la bande-annonce…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés







Annonces



Annonces

« Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » un film à voir ou à revoir en famille ce soir, lundi 25 octobre 2021, à partir de 21h05 sur TF1. Et quelque chouse nous dit que ça sent encore le carton d’audience.