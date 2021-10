« L’ami qui n’existe pas » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir (lundi 25 octobre 2021)

5 ( 3 )



Annonces





« L’ami qui n’existe pas » c’est le titre téléfilm inédit que vous propose de découvrir France 2 ce soir dès 21h05. A voir aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« L’ami qui n’existe pas » : histoire, résumé

A la mort de son mari, Camille déménage avec son fils de 11 ans, Martin, près de sa jeune sœur. Ce dernier est quasiment mutique depuis le drame. Camille s’inquiète. Jusqu’au jour où il lui parle de Jeff, son nouveau copain… Martin retrouve le sourire et le gout de vivre. Camille est heureuse. Le jour où Martin est invité à dormir chez Jeff, elle accepte de bon coeur. Mais le lendemain, à la sortie de l’école, Martin est introuvable et Camille découvre qu’aucun élève ne répond au nom de Jeff… Où est passé son fils ? Son portable ne répond plus. Très vite tout semble indiquer qu’il a été enlevé.

Interprètes, personnages, casting

Et avec dans les rôles principaux :

Avec : Audrey Dana (Camille), Medi Sadoun (Delsart), Tiphaine Daviot (Eve), Victor Meutelet (Dan), Albert Geffrier (Martin), Guilaine Londez (Docteur Casteran), Yvan Naubron (Sam), Jehanne Pasquet (Alice).



Annonces





« L’ami qui n’existe pas » un unitaire réalisé par Nicolas Cuche, écrit par Olivier Norek et Nicolas Cuche et diffusé ce soir sur France 2 dès 21h05. Bonne soirée télé !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés