« Astérix et Obélix l’empire du milieu » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (20 avril 2025)

Publicité





« Astérix et Obélix l’empire du milieu », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 20 avril 2025 sur TF1. Un film de et avec Guillaume Canet, mais aussi Gilles Lellouche, Marion Cotillard, ou encore Vincent Cassel et Jonathan Cohen. De quoi passer une belle soirée en famille en cette veille de jour férié !





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).







Publicité





« Astérix et Obélix l’empire du milieu » : résumé, histoire

En Chine, un coup d’État orchestré par Deng Tsin Qin renverse l’impératrice. Sa fille parvient à s’enfuir et trouve refuge en Gaule, où elle sollicite l’aide des vaillants guerriers Astérix et Obélix, célèbres pour leur force surhumaine due à la potion magique du druide Panoramix. Nos deux irréductibles Gaulois acceptent la mission et s’embarquent pour une périlleuse aventure en direction de l’empire du Milieu. Mais ils ne sont pas les seuls en route : César et ses légions redoutables marchent également vers la Chine…

Le casting

Avec : Guillaume Canet (Astérix), Gilles Lellouche (Obélix), Marion Cotillard (Cléôpatre), Vincent Cassel (César), Jonathan Cohen (Graindemais), José Garcia (Biopix), Jérôme Commandeur (Abraracourcix), Audrey Lamy (Bonnemine), Philippe Katerine (Assurancetourix), Chen Julie (Princesse Fu Yi), Mean Bun-hay (Deng Tsin Qin)



Publicité





Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle de votre film

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.