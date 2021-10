Audiences TV prime 6 octobre 2021 : « J’ai menti » leader devant « Good Doctor », carton pour Italie / Espagne

5 ( 4 )



Audiences TV prime 6 octobre 2021. Hier soir victoire de France 2 avec le lancement de sa nouvelle mini-série « J’ai menti » avec Camille Lou et Thierry Neuvic.



Verdict : 3.49 millions de curieux pour 18% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.

Audiences TV prime 6 octobre 2021 : autres chaînes

Sur TF1 « Good Doctor » ne fait plus vraiment de miracles. A peine 3.04 millions de patients en consultation hier soir pour les deux épisodes et 15.1% de pda sur les 4 ans et plus. Seule satisfaction pour la chaîne une place de leader sur cibles, notamment le public jeune et féminin.



#Audiences @TF1 📌 #GoodDoctor leader sur cibles hier soir avec : ✅ 27% de pda FRDA-50a

✅ 22% de pda 25-49a

(moyenne des 2 épisodes)

✅ 3.3M de tvsp pour le 1er épisode de la soirée RDV en replay @MYTF1 et mercredi prochain @TF1 pic.twitter.com/NcZnIXnTzw — TF1 Pro (@TF1Pro) October 7, 2021

L’émission de France 3 « Le Monde de Jamy » s’intéressait hier soir à ces volcans qui se déchaînent. Verdict : 1.79 million de passionnés soit 9% des téléspectateurs.

Sur M6, la grande soirée anniversaire de Jean-Jacques Goldman, mais sans le principal intéressé, s’est soldée par un échec. À peine 1.62 million de fans pour 8.8% de part de marché.

Enfin notez le succès du match Italie / Espagne dans le cadre de la Ligue Des Nations . Diffusé sur TFX, le match a réuni 1.37 million de footeux (6.6% de PDA). Pour info c’est l’Espagne qui s’est imposée par 2 buts à 1.

