Plus belle la vie : ce soir, César ordonne de tuer Baptiste (résumé + vidéo épisode 4384 PBLV du 7 octobre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4384 du jeudi 7 octobre 2021 – Jacob et César se retrouvent ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». Jacob fait entendre à César les cris de détresse de Baptiste, emmuré vivant… César ordonne à Jacob de le tuer et celui-ci menace de s’en prendre à son oncle s’il n’efface pas ce qu’il a contre lui !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4384

Jacob a rempli sa part du contrat et demande à César d’effacer les preuves avec lesquelles il le faisait chanter. César prétend qu’il va le faire. Il retente de partir en Australie avec Emma et tente également de l’embrasser. Elle le repousse, elle est trop inquiète pour Baptiste et refuse de suivre César à l’étranger. Kevin se rachète auprès de Camille et l’emmène passer la journée avec lui. Il fait son mea culpa en lui expliquant qu’il s’inquiète beaucoup pour Baptiste et il jure de ne plus jamais être violent avec elle. Camille et Kevin s’embrassent mais sont surpris par quelqu’un…



Noé souffre que Lola ait fait sa première fois avec un autre. Les deux ados sont paumés. Pour redonner le moral à Noé, Kilian et Betty décident d’organiser une fête. Ça tourne mal pour Kilian qui est fout de jalousie car Betty passe toute la soirée avec Noé et l‘entraine même dans la chambre de Kilian…

Sacha et Luna convainquent Ariane d’enquêter sur la disparition de la femme de Malet. Ariane apprend par un voisin que Mme Malet n’a pas été vue ces derniers temps…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4384 du 7 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

