« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 22 octobre 2021

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 22 octobre 2021 – En ce dimanche, comme tous les week-ends, on propose aux accros à la série quotidienne « Plus belle la vie » de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Abdel a disparu. Toute la famille Fedal est très inquiète et leurs recherches pourraient bien se finir des plus tristement…

Pendant ce temps là, Franck et Laetitia font équipe tandis que Kévin peine à se racheter.



Lundi 18 octobre 2021, épisode 4391 : Tandis que les Fedala font face à la disparition d’Abdel, Kalya et Franck se retrouvent confrontés à un agent de mairie retors alors que Camille demande à Jacob de faire une nouvelle victime…

Mardi 19 octobre 2021, épisode 4392 : Tandis que l’enquête sur la disparition d’Abdel avance, Franck et Kalya sont sous surveillance alors que Sacha et Luna passent à l’action

Mercredi 20 octobre 2021, épisode 4393 : Tandis que Bilal et Nisma craignent d’être séparés, Sacha et Luna prennent tous les risques alors que Kevin tente de se racheter aux yeux d’Emilie et Camille…

Jeudi 21 octobre 2021, épisode 4394 : Tandis que Karim et Boher enquêtent sur la disparition d’Abdel , Franck et Laetitia vont de surprise en surprise alors que Sacha s’apprête à quitter le Céleste.

Vendredi 22 octobre 2021, épisode 4395 Tandis que les Fedala doivent faire face au pire, Franck et Laetitia sont confrontés à la découverte d’un nouveau couple alors que des nouveaux bouleversements attendent Kevin.

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie » :

du 4 au 8 octobre 2021 en cliquant ICI

