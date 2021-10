Ici tout commence spoiler : Célia demande à Jérémy de rester (VIDEO)

5 ( 2 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Jérémy et Célia sont toujours autant attirés l’un par l’autre dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence », cet amour leur fait plus de mal qu’autre chose et ils sont dans une impasse…



Mais dans quelques jours, alors que Jérémy a décidé de partir pour laisser Célia vivre son histoire avec Solal, celle-ci vient le voir et lui demande de rester !



Célia débarque chez Jérémy avant qu’il ne reparte. La voir avec Solal le fait trop souffrir, il veut la laisser vivre son histoire librement. Mais elle cherche à le convaincre de rester en lui expliquant qu’elle n’en a plus rien à faire de Solal et que tout est terminé entre eux. Jérémy accepte, Célia lui a trop manqué !

Ici tout commence spoiler Célia veut que Jérémy reste

