Ici tout commence du 7 mai : Hector sur le départ, César ment à Coline (résumé + vidéo épisode 1431 en avance)

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Ici tout commence du 7 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1431 – Après qu’Anouk lui ait révélé la vérité sur sa mère, Hector veut partir et présente sa démission à Teyssier ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et Coline découvre que César lui ment…





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Ici tout commence du 7 mai – résumé de l’épisode 1431

À l’Institut, Hector annonce à Jeanne et Anouk qu’il veut quitter la région pour se reconstruire loin de sa mère. Il démissionne auprès de Teyssier, malgré les tentatives du directeur pour le retenir. Clotilde intervient alors et lui propose de postuler comme professeur dans la future école de cuisine de la cheffe Besseau à New York. D’abord sceptique à cause de son handicap, Besseau accepte d’évaluer Hector lors du Concours de la Meilleure École de Cuisine de France, où Clotilde veut qu’il représente l’Institut à la place d’Anouk !

De son côté, Anouk vit mal le silence d’Hector et annule un entraînement avec Loup et Bianca. Loup confronte ensuite Bianca sur l’homme avec qui il l’a vue… À l’hôtel Jourdain, Léonard et Ismaël rendent visite à Andréa. Ismaël choisit de lui pardonner malgré ses erreurs et lui offre un jeu d’échecs.



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Bakary découvre qu’une soirée d’anniversaire se prépare avec Fleur et Joséphine. Les filles acceptent qu’il vienne, mais hésitent à inviter Milan, qu’elles trouvent trop proche des profs. Plus tard, Milan apprend la vérité et se vexe, avant de finalement décider de venir quand même à la fête. Pendant ce temps, Joséphine rassure Loup sur sa sobriété et lui avoue que leurs moments ensemble lui manquent. Il accepte alors de l’accompagner à la soirée.

Enfin, Coline commence à douter de César. Après qu’il ait esquivé une séance cuisine en prétextant un cours de boxe, Zoé révèle qu’il a en réalité prévu un déjeuner avec ses parents. Coline craint alors qu’il n’assume pas leur relation devant sa famille.

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Ici tout commence du 7 mai 2026 – extrait vidéo

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