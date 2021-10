4.2 ( 5 )



Annonces





« Les 20 ans de la Star Academy » avec Nikos Aliagas : le 30 octobre 2021 sur TF1. Évènement à venir sur TF1 ! Le samedi 30 octobre 2021, la chaîne célèbre le 20ème anniversaire de la Star Ac…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Les 20 ans de la Star Academy » : on s’était dit rendez-vous dans 20 ans

La Star Academy fête ses 20 ans ! Souvenez-vous, le 20 Octobre 2001, nous découvrions sur TF1 cette formation musicale hors du commun !

A l’occasion de cet anniversaire, les anciens élèves, les gagnants, les professeurs et Nikos Aliagas se rassemblent pour fêter ensemble ces 20 ans lors de primes de divertissement exceptionnels !

Tous ensemble, ils vont revisiter les moments emblématiques de la Star Ac comme les hymnes et les chansons cultes !



Annonces





Ce sera aussi l’occasion de revivre leurs années Star Ac au travers de nouvelles images inédites. 20 ans, 17 ans, 16 ans après, toutes les promos vous révéleront les coulisses du château, leurs histoires personnelles mais aussi les anecdotes inédites avec les professeurs et leurs rencontres avec les stars lors des primes en direct sur TF1 !

Nous découvrirons aussi la suite qu’ils ont donné à leur expérience Star Ac et quelles sont leurs vies d’aujourd’hui

Et avec la participation de…

Avec la participation exceptionnelle de Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Magalie Vaé, Cyril Cinélu et Mosimann, tous se donnent rendezvous 20 ans plus tard pour partager des moments empreints de nostalgie, de chansons et d’amitiés.

« Les 20 ans de la Star Academy » un évènement à ne manquer sous aucun prétexte le 30 octobre 2021 sur TF1 et MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés