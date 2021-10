L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » trouvée aujourd’hui ? Et il s’agit de David Guetta !

4.6 ( 9 )



L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » trouvée aujourd’hui ? Probablement ! Elle s’est déjà entièrement dévoilée hier mais Loris, l’actuel maître de midi, s’est un peu emmêlé les pinceaux en proposant Cathy Guetta au lieu de David Guetta. Il s’agit clairement d’un petit coup de stress mais gageons que l’étoile ne lui échappera pas aujourd’hui, si toutefois il conserve son titre de maître de midi.



Hier, et à l’occasion de sa deuxième victoire, les bonnes réponses de Loris ont donc permis à toutes les cases de s’envoler. Et c’est le visage de David Guetta qui est apparu aux yeux de tous ! Mais notre nouveau et sympathique maître de midi a fait un léger lapsus en « confondant » le prénom de Monsieur et Madame, enfin ex madame, David et Guetta ayant divorcé en 2014.

C’est ainsi qu’il a proposé le nom de Cathy Guetta. Une simple étourderie ou a t-il cru, comme certains le suggèrent ici ou là, que la photo de David n’était qu’un indice supplémentaire ? Quoiqu’il en soit, aucune raison que l’étoile ne soit pas trouvée dans l’émission du jour.

Ne reste plus qu’à croiser les doigts pour Loris. S’il gagne aujourd’hui il n’aura aucun mal, enfin on l’espère en tout cas, à donner la bonne réponse. A défaut, et s’il est éliminé avant, il pourra franchement s’en vouloir d’être passé à côté de cette étoile mystérieuse.



Pour savoir si l’étoile sera trouvée aujourd’hui et surtout si c’est Loris qui donnera la bonne réponse, retrouvez « Les 12 coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

