« Meurtres à Mulhouse » : histoire et interprètes du téléfilm de ce soir sur France 3 (samedi 2 octobre 2021)

« Meurtres à Mulhouse » c’est inédit et c’est ce soir sur France 3. Issu bien sûr de la collection « Meurtres à … » votre téléfilm est à suivre à partir de 21h05 sur la chaîne et/ou en avant-première puis replay sur France.Tv.



« Meurtres à Mulhouse » : l’histoire

En enquêtant sur un crime commis dans une ancienne mine de potasse proche de Mulhouse, la Lieutenante de gendarmerie Sandra Bauer en vient à soupçonner l’avocate qui l’avait privée de la garde de son fils. Mais pour l’inculper, Sandra va devoir faire face à son frère Frédéric Bauer qui n’est autre que l’avocat et associé de sa principale suspecte. Au cours de cette enquête qui va rapidement faire écho à la mystérieuse légende de Saint-Nicolas, Sandra et son frère seront amenés à collaborer bon gré mal gré mais surtout à renouer avec un passé tragique : la disparition trois ans plus tôt, de leur neveu Bastien, alors âgé de 9 ans

Interprètes

Au casting : Mélanie Maudran, François-David Cardonnel, Nicolas Van Beveren, Natalia Dontcheva, Madi Belem, Aurore Erguy, Willy Rovelli, Erick Deshors, Jef Vlerick.

Avec la participation de :



Charlotte Valandrey et Catherine Arditi.

🔍 En #Alsace, les légendes inspirent certains meurtriers… « Meurtres à Mulhouse », c'est samedi à 21.05 ! pic.twitter.com/SmsynFnOQ1 — France 3 (@France3tv) September 29, 2021

Réalisé par Delphine Lemoine, et co-écrit par Jérôme Amory et François Guérin, « Meurtres à Mulhouse » c’est ce soir sur France 3. Et vous verrez que des légendes peuvent inspirer des meurtriers.

