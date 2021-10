« The Voice All Stars » du 2 octobre 2021 : ce soir les « Cross Battles » avec 5 co-Coachs ! (vidéo)

4.4 ( 7 )



« The Voice All Stars » du 2 octobre 2021. C’est déjà fini pour les auditions à l’aveugle de « The Voice All Stars. Place désormais à l’épreuve des « Cross Battles », une épreuve qui risque encore une fois de redistribuer les cartes.



« The Voice All Stars » du 2 octobre 2021 : ce soir les « Cross-Battles »

Dans cette épreuve, chaque coach doit choisir quel Talent il va envoyer sur scène pour attaquer une autre équipe. L’autre coach répondra à cette attaque en choisissant un de ses Talents à mettre en face.

Les deux Talents vont alors chanter une chanson à tour de rôle et c’est le public, présent sur le plateau, qui décidera du vainqueur de chaque Cross Battle et l’enverra directement en demi-finale en direct.

Pour les coachs, il faudra être stratège et faire les bons choix. C’est un plongeon dans l’inconnu aux multiples possibilités. L’enjeu est de taille car à la fin de cette étape, un coach peut très bien se retrouver sans aucun Talent ou à contrario, avoir gardé ses six Talents pour la demi-finale. Ce sera alors aux téléspectateurs de désigner les finalistes !



Les « Cross Battles » avec 5 co-Coachs

Lors des Cross Battles, les coachs ne seront pas seuls mais entourés de toute la famille « THE VOICE » ! Des co-coachs d’exception qu’ils connaissent très bien : Kendji Girac aux côtés de Mika, Camille Lellouche avec Patrick Fiori, Amir avec Jenifer, Maëlle aux côtés de Zazie, et Slimane avec Florent Pagny.

Aui seront les talents qualifiés ? Qui seront les éliminés avant les premiers directs de la saison ? Qui décrochera son billet pour la demi-finale ?

Réponse à toutes ces questions ce soir dès 21h05 sur TF1 et en streaming vidéo, direct et replay sur MYTF1.

