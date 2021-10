Un si grand soleil : Janet et Clément vont se marier, Guilhem félicite Johanna, ce qui vous attend lundi 4 octobre (épisode n°744 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous êtes déjà impatient de savoir ce qu’il va se passer lundi dans votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut vous dire que dans l’épisode n°744 qui sera diffusé le lundi 4 octobre, Guilhem vient féliciter Johanna avec un bouquet de fleurs.



A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 15 octobre 2021



Si Johanna précise que la résolution de l’affaire sur le vol de la Porsche incombe aussi à Florent, Guilhem se dit très fier de sa nièce.

De leur côté, Sarah et Sylvie sont libérées. Florent leur explique qu’elles vont quand même être mises en examen mais qu’elles ne risquent qu’une peine avec sursis.



Cécile se dit soulagée mais Christophe ne peut encore une fois s’empêcher de critiquer Johanna au passage…

Janet informe Alain qu’elle a décidé de soumettre sa candidature au Conseil de l’Ordre des médecins. Janet pense que c’est une bonne idée mais elle craint la réaction de Clément car ils se verront moins… Le soir, Janet et Clément se rendent chez Alain et Elisabeth pour le barbecue en compagnie de Claire, Florent et Myriam. Alain explique qu’il fête son divorce et Elisabeth confie à Janet qu’elle ne souhaite plus se marier…

En rentrant chez eux, Janet veut parler à Clément. Il pense qu’elle veut se marier et décide de la demander en mariage ! Janet lui parle de sa candidature avant de finalement se mettre à genoux et le demander en mariage à son tour. Clément accepte, ils vont donc se marier !

Rendez-vous lundi 4 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

