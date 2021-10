Plus belle la vie : ce soir, Kévin est perdu (résumé + vidéo épisode 4381 PBLV du 4 octobre 2021)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4381 du lundi 4 octobre 2021 – Kévin se serait-il pris au jeu de sa mission avec Camille dans votre série marseillaise « Plus belle la vie » ? Ce soir, il avoue à Patrick qu’il est perdu et ne sait plus où il en est avec Camille… Patrick pense qu’il est entrain de tomber amoureux mais il l’encourage à continuer.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4381

En se confiant à Camille, Emma avoue que si c’était à refaire, elle choisirait César, avec qui elle a le plus de points communs. Kevin n’est pas insensible à Camille, ce qui effraie le jeune homme. Patrick lui demande ne pas craquer car il approche du but. Camille ne veut pas révéler le choix d’Emma à Jacob. Alors que Camille vit ses premiers émois en compagnie de Kevin, elle est rattrapée par Jacob qui exige des explications…



Sacha casse de la vaisselle pour reconstituer le bruit qu’il a entendu chez les Malet. Il se sert également des prisonnières pour qu’elles reconstituent la scène de crime. Sacha est tellement doué pour reconnaitre tous les bruits du Mistral qu’il convainc Luna de l’aider dans son enquête…

Ariane et Boher choppent un dealer dans son appartement. Boher tombe sous le charme des lieux. Il emmène Léa faire une visite…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4381 du 4 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

