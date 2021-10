Plus belle la vie en avance : Camille et Jacob veulent tuer Kévin (vidéo PBLV épisode n°4393)

5 ( 3 )



Alors que Camille a tout perdu et que Jacob a encore réussi à échapper à la police, ces deux là préparent encore un meurtre la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, ils veulent tuer Kévin !



Après avoir tué César, Camille et Jacob préparent le meurtre de Kévin et on peut dire qu’ils pensent à tout…



En effet, Camille rédige une lettre signée de Kévin pour laisser croire à ses proches qu’il s’est suicidé ! Elle la met sur une clé usb et la remet à Jacob.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4393 du 20 octobre 2021



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

