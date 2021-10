« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 12 novembre 2021

4.4 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 12 novembre 2021 – En ce début de week-end et comme chaque samedi, si vous êtes accro à « Plus belle la vie » et impatient de découvrir ce qui vous attend, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 novembre 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Vidal doit se faire à la vie compliquée d’Adriana. Il réalise ce qu’implique d’être en couple avec une célébrité…

Abdel n’étant plus là, Barbara décide de prendre en charge Nisma et Bilal. Et elle n’hésite pas à prendre des risques pour eux.



Quant à Valentin et Laetitia, ils s’avouent enfin qu’ils s’aiment toujours…

Lundi 8 novembre 2021, épisode 4406 : Tandis que Barbara se lance au secours des ados, Mouss cherche à raisonner Betty. Vidal découvre un versant compliqué de la vie d’Adriana.

Mardi 9 novembre 2021, épisode 4407 : La disparition d’Abdel plonge le Mistral dans le désespoir. Tandis que Laetitia est rongée par la jalousie, Betty change radicalement.

Mercredi 10 novembre 2021, épisode 4408 : Barbara fait une rencontre inattendue. Vanessa a de plus en plus de mal à se contenir, tandis que Laetitia joue avec les sentiments de Valentin.

Jeudi 11 novembre 2021, épisode 4409 : Barbara prend de plus en plus de risques pour Nisma et Bilal. Vanessa fait face à ses responsabilités tandis que Sabrina teste Adriana.

Vendredi 12 novembre 2021, épisode 4410 Nisma doit faire un choix important, tandis que Laetitia et Valentin s’avouent la vérité. Vidal découvre les affres de la célébrité.

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie » :

du 1er au 5 novembre 2021 en cliquant ICI

