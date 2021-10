Ici tout commence spoilers : Greg assume, un nouveau chef, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 25 au 29 octobre)

3.7 ( 3 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 25 au 29 octobre 2021 – C’est le début du week-end et comme chaque samedi, si vous êtes accro à la série « Ici tout commence » et impatient d’en savoir plus sur la suite, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



On peut vous dire que la semaine va être compliquée pour Greg, qui est sous le choc après avoir appris que Naël est son fils.



En effet, il doit faire face à ses nouvelles responsabilités mais il peut compter sur le soutien d’Eliott. Ce dernier prend aussi soin de Jasmine, complètement perdue et bouleversée…

Le chef Simony débarque à l’institut, il s’agit d’un ex d’Olivia et on peut dire que Clotilde ne l’apprécie pas.



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 25 au 29 octobre 2021

Lundi 25 octobre (épisode 256) : Sous le choc, Greg n’est pas prêt à accepter un nouveau chamboulement dans sa vie. Face à un dilemme du cœur, Célia fait un choix qui en dit long. En cuisine, Olivia aide Teyssier à trouver un grand chef pour assurer une masterclass.

Mardi 26 octobre (épisode 257) : Naël fait la connaissance de ses grands-parents. Ces derniers aimeraient que les parents du bébé prennent davantage leurs responsabilités. En cuisine, Zacharie dévoile un dessert inspiré d’une de ses ruptures amoureuses… Jérémie essaye de contrôler ses sentiments et envisage de rentrer plus tôt que prévu.

Mercredi 27 octobre (épisode 258) : Eliott met en garde Jasmine : elle ne devrait pas accorder sa confiance trop facilement. L’arrivée de Simony, le nouveau chef en charge de la masterclass, ne plaît pas du tout à Clotilde. En cuisine, c’est la déconfiture pour Zacharie.

Jeudi 28 octobre (épisode 259) : Pris de remords, Greg décide de ne pas laisser Jasmine faire un choix qu’ils pourraient tous les deux regretter. Aux marais salants, Noémie souffre de la froideur de Gaëtan. Handicapée par sa timidité, Deva craint de ne pas être sélectionnée pour la masterclass.

Vendredi 29 octobre (épisode 260) : Entre angoisse et excitation, c’est le début d’une nouvelle vie pour Greg et Eliott ! La masterclass de Simony débute et le chef se révèle moins sympathique qu’il n’y paraît. A la table des Rivière, Noémie se sent seule contre tous.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 25 au 29 octobre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

