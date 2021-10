Un si grand soleil : Alex dénonce le braquage, Julie quitte Alex, ce qui vous attend mardi 5 octobre (épisode n°745 en avance)

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°745 qui sera diffusé le mardi 5 octobre, Alex balance pour le braquage à ses collègues.



Il en parle au commissaire Becker et explique avoir infiltré le groupe de braqueurs grâce à une indic… Becker n’apprécie pas d’être mis devant le fait accompli mais il envoie Manu et une équipe sur place.

Alex se débrouille pour retarder Jade et qu’elle ne soit pas sur place. Ses potes sont arrêtés et Jade découvre qu’Alex est flic et qu’il la trahit. Mais Alex l’a protégée et faite passer pour une indic aux yeux de ses collègues.



Jade raconte la trahison d’Alex à Julie et lui reproche son mensonge sur le métier de son compagnon. Julie file voir Alex et le quitte…

Rendez-vous mardi 5 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

