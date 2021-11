« Camping Paradis » inédit : l’équipe de Tom part au ski le 6 décembre sur TF1

5 ( 4 )

Un « Camping Paradis » inédit dans tous les sens du terme le lundi 6 décembre 2021 sur TF1 et MYTF1. L’équipe de Tom va délaisser provisoirement les plages de Martigues pour la haute-montagne. Direction en effet le ski !







« Camping Paradis » inédit : le 6 décembre 2021 sur TF1

Le titre de cet épisode « Les bleus font du ski »

L’histoire : Pour la première fois, toute l’équipe du « Camping Paradis » délaisse la plage et le sable de Méditerranée pour les pistes enneigées de Morzine en Haute-Savoie ! En effet, le père de Xavier a convié son fils ainsi que Tom, Audrey et André à passer quelques jours dans l’hôtel dont il est depuis peu le propriétaire. Tom a poussé son ami à accepter cette invitation avec la ferme intention que le père et le fils puissent se retrouver après des années d’éloignement, de tension et de non-dits. Mais secrets et mensonges ne vont pas tarder à rendre la tâche de Tom bien plus délicate que prévue…

Ski tout schuss, dégustation de fondue savoyarde et fous rires devant le feu de cheminée sont également au programme de cette semaine festive avec pour invité surprise, monsieur Parizot qui ne peut décidemment pas se passer de la joyeuse bande du « Camping Paradis » !



Casting

Au casting de cet épisode rafraîchissant : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier ), Candiie (Audrey), Philippe Lavil (Michel), Patrick Paroux (Parizot), Eric Franquelin (Alain), Cannelle Helgey (Agnès), Sohan Pague (Mathis), Caroline Santini (Lucie Darras), Sacha Petronijevic (Paul Darras), Joséphine Hélin (Léna), Valentin Ferré (Sylvain Foubert), Antonin Brunelle-Remy (Léo), Pascal Lambert (Le père de Léo), Valentin Bricher Billet (Samuel), Laetitia Legrix (Julia), Andrea Savery (Sophie), Emmanuelle Fernandez (Britta), Alexandre Richard (Lars), Damien Pasquier (Niels), Olivier Marullaz (Sven), Charles Lasry (Employé costaud), Véronique Frumy (Patronne resto), Lindsay Barralon (Sonia)

