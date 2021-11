« District Z : Reloaded » : la saison 2 dès le 4 décembre 2021

5 ( 4 )

« District Z : Reloaded », voilà le nom donné à la saison 2 de « District Z »… le jeu d’aventures de TF1. Et c’est ça va repartir pour un tour à compter du samedi 4 décembre 2021 à partir bien sûr de 21h05.







« District Z : Reloaded » : à propos

Nouvelle version : plus effrayante, plus éprouvante et plus impitoyable !

Derrière les portes du District Z se trouve une zone interdite, où continue de régner en maître le Professeur Z.



Chaque soir, ce scientifique fortuné autorise cinq courageux candidats à pénétrer sur son territoire afin de braquer sa chambre forte et repartir au petit matin avec une partie de sa fortune

Cette année, l’aventure monte d’un cran et le Professeur Z sera plus impitoyable que jamais !

11 épreuves inédites : des nouveaux décors & plus de phobies !

En plus des épreuves emblématiques de la saison dernière, onze nouvelles font leur apparition et attendent nos personnalités.

Difficiles et éprouvantes, toutes joueront avec les nerfs des volontaires qui vont devoir cette année dépasser leurs émotions, leurs limites physiques mais surtout leurs phobies !

Une mécanique plus éprouvante et des zombies plus terrifiants :

Dans cette version « Reloaded », pas de bunker, plus de repos, les personnalités seront déstabilisées sans relâche par la horde de zombies du Professeur Z qui feront tout pour leur dérober leur « vie » confiée plus tôt par Denis Brogniart. Mais cette fois, ils seront plus nombreux, plus féroces, plus agressifs. Ils iront au contact des candidats qui devront cette année les affronter en face à face !

Si elles veulent sortir indemnes de cette expérience terrifiante, les personnalités devront prendre tous les risques…

En effet, même si les 25 personnalités se sont une fois encore surpassées pour cette nouvelle saison, la fatigue, l’inattention, la peur et surtout la horde de zombies du professeur Z ont eu raison de certaines d’entre elles…

Toutes n’en sont pas sorties indemnes pour le plus grand bonheur de nos zygomatiques : 26 vies volées et 1 candidat n’ayant pas pu s’échapper avant la fermeture des portes du District Z Reloaded…

Bienvenue dans « District Z Reloaded » !

