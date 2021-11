Un si grand soleil en avance : Alice doit recadrer Arthur (résumé + vidéo épisode n°774 du 16 novembre 2021)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 16 novembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Arthur commence son travail à l’hôpital ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». Et on peut dire que c’est plus compliqué que ce qu’il pensait ! Alice va devoir le recadrer…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 774

Alice est contrainte de recadrer Arthur après sa première journée en tant que brancardier à l’hôpital. Arthur est éreinté et se plaint déjà de son travail… Alice lui rappelle qu’il a de la chance de pouvoir bosser à l’hôpital auprès des patients.



Et tandis qu’Elisabeth a du mal à prendre ses marques dans son nouveau fauteuil, Yasmine prend encore des risques pour préserver sa famille. Parallèlement, Arthur commence son nouveau travail.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 16 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

