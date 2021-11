« Capitaine Marleau » du 19 novembre 2021 : histoire de l’épisode de ce soir « Le jeune homme et la mort »

5 ( 5 )

« Capitaine Marleau » du 19 novembre 2021. Si l’on s’en réfère aux chiffres de l’audience, vous l’aimez toujours autant. Alors rendez-vous ce soir sur France 2 pour un épisode en rediffusion intitulé « Le jeune homme et la mort ». Au casting bien sûr Corinne Masiero mais aussi Jean-Hugues Anglade, Evelyne Bouix, Emile Berling, Lindsay Kamaroh…







Pour ne pas en louper une miette, branchez-vous sur France 2 dès 21h05 ou sur France.TV ensuite pour voir ou revoir cet épisode en streaming vidéo puis en replay durant 7 jours.

« Capitaine Marleau » du 19 novembre 2021 : l’histoire

A la veille du concert du quatuor dirigé par le chef d’orchestre Alexandre Eckert, le violoniste de la formation est retrouvé mort, flottant dans un étang, sur le lieu de répétition. Au grand dam de ses proches, Alexandre remplace le mort par Christophe, un jeune musicien qu’il a pris sous son aile. Le capitaine Marleau, chargé de l’enquête, devine qu’un secret lie les deux hommes et s’intéresse aux relations entre le défunt et l’assistante du chef d’orchestre, Joyce Kramer. Marleau craint surtout qu’Alexandre, personnage colérique, autoritaire et égocentrique, ne soit la prochaine victime d’un assassin mû par le désir de vengeance…

Quelle audience pour cette rediffusion ?

Déjà diffusé le 24 avril 2018, cet épisode avait réalisé un vrai carton d’audience réunissant 6,54 millions de téléspectateurs pour 27.7% de pda. A J+7, et donc une fois les replay comptabilisés, il avait gagné 930 000 téléspectateurs supplémentaires, soit un total de 7.5 millions.



Et même s’il paraît peu probable qu’il fasse autant cette semaine, il n’est pas impossible qu’il squatte de nouveau la première place des audiences comme chaque vendredi ou presque.

Et pour les inconditionnels

Et parce que « Quand y’en a plus, y’en a encore », notez qu’un autre épisode, lui aussi déjà diffusé, sera proposé à partir de 22H50. Son titre « Les mystères de la foi ».

