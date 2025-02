Cash investigation du 6 février : le sommaire de votre émission ce soir

Publicité





Cash investigation du 6 février 2025 – Nouveau numéro inédit du magazine « Cash investigation » avec Elise Lucet ce jeudi soir sur France 2. Aujourd’hui, elle a pour thème « Auchan, Décathlon … Les secrets d’une famille en or ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV.







Publicité





Cash investigation du 6 février 2025 : au sommaire ce soir

La famille Mulliez figure parmi les plus riches et influentes de France, bien que son nom reste méconnu du grand public. Pourtant, ses enseignes – Auchan, Décathlon, Leroy-Merlin, Flunch ou encore Norauto – comptent parmi les préférées des Français. Discrétion et réussite semblent être leur marque de fabrique.

Cash Investigation a mené l’enquête sur les secrets de cette dynastie dont l’emprise représente 10 % du commerce français. Leur empire trouve son origine dans les magasins de fil et de laine Phildar, avant d’engendrer pas moins de 130 autres marques. Mais comment cette famille de 1 500 membres gère-t-elle son patrimoine ? Quelles sont ses valeurs et les applique-t-elle réellement ?



Publicité





Certains Mulliez ont choisi de s’installer en Belgique. Un simple attrait pour la campagne ou une stratégie fiscale ?

L’émission s’est aussi penchée sur le fonctionnement de la galaxie Mulliez et la manière dont ses membres se répartissent les dividendes de leurs entreprises, toutes non cotées en bourse.

Alors qu’Auchan annonce 2 389 suppressions de postes, Cash Investigation a examiné le rôle de l’association familiale Mulliez dans la limitation des reclassements des salariés licenciés au sein des autres enseignes du groupe.

L’enquête s’est également intéressée à Décathlon, fleuron mondial du sport, et à sa politique de réduction des coûts. Au point de collaborer avec un fournisseur controversé ? Des investigations révèlent en effet que l’un des principaux sous-traitants chinois de la marque est suspecté d’imposer du travail forcé aux Ouïghours.

Menée en partenariat avec Disclose, cette enquête sera suivie d’un grand débat animé par Élise Lucet, avec la participation d’experts, de responsables politiques et d’acteurs du secteur.

Retrouvez cet épisode de Cash investigation en avant-première puis en replay france.tv.