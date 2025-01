Cash investigation du 9 janvier : le sommaire de votre émission ce soir

Publicité





Cash investigation du 9 janvier 2025 – Nouveau numéro inédit du magazine « Cash investigation » avec Elise Lucet ce jeudi soir sur France 2. Aujourd’hui, elle a pour thème « Pénuries de médicaments : les labos font-ils la loi ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV.







Cash investigation du 9 janvier 2025 : au sommaire ce soir

Dans cet épisode inédit, Cash Investigation explore les raisons derrière la pénurie de médicaments en France et les prix exorbitants de certains traitements. Pour le troisième hiver consécutif, la France fait face à une situation alarmante : des pénuries de médicaments. En 2023, près de 5 000 références ont manqué ou ont été en tension d’approvisionnement dans les pharmacies. Parmi eux, des médicaments essentiels comme des antibiotiques, des anti-cancéreux ou des anti-infectieux, des traitements qui étaient auparavant disponibles sans problème.

Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Qui porte la responsabilité de cette crise ?



Julie Lotz a enquêté pendant plus d’un an pour répondre à ces questions, en se concentrant particulièrement sur un médicament crucial : l’amoxicilline, l’antibiotique le plus utilisé en France. L’hiver dernier, des millions de boîtes ont manqué pour traiter des infections courantes comme les otites, les angines ou les sinusites. Certains pharmaciens auraient-ils fait des « surstocks » pour en priver d’autres officines ? Ou bien les laboratoires n’auraient-ils pas produit suffisamment pour couvrir l’ensemble du pays ? L’État a-t-il encore une emprise sur ces puissants industriels ?

« Cash Investigation » s’est également penché sur les traitements innovants pour la mucoviscidose, qui touche plus de 100 000 personnes dans le monde. Si certains malades bénéficient grandement de ces traitements, fabriqués par le laboratoire Vertex, cet industriel américain restreint l’accès à son médicament en fonction des pays prêts à en accepter le prix élevé, privant ainsi certains patients de soins vitaux.

À l’issue de cet épisode inédit, un grand débat sera proposé par « Cash Investigation ». Des invités de tous horizons — acteurs du secteur, responsables politiques, experts — répondront aux questions d’Élise Lucet.

Retrouvez cet épisode de Cash investigation en avant-première puis en replay france.tv.