Danse avec les Stars : la finale le vendredi 26 novembre

5 ( 5 )



Publicité





Le vendredi 26 Novembre sur TF1, place à la grande finale de « DANSE AVEC LES STARS ». Elles étaient 13 Stars sur la ligne de départ. Un casting exceptionnel au niveau remarquable ! Et après 11 semaines de concours, orchestré par Camille Combal, elles seront encore trois Stars en compétition le soir de cette finalee.





Trois Stars qui ont proposé chaque semaine des prestations vertigineuses, bluffant autant notre jury d’exception que des millions de téléspectateurs.







Publicité





Après des jours d’apprentissage et d’intenses répétitions, elles ont rendez-vous une dernière fois sur le parquet pour donner le meilleur, lors d’une soirée mémorable. Elles vont devoir proposer plusieurs danses et notamment leur prestation la plus marquante de la saison.

L’objectif pour nos finalistes est simple : surprendre les téléspectateurs qui seront les seuls à désigner le grand vainqueur du plus grand concours de danse en France.



Publicité





Après M Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens et Sami El Gueddari, qui réussira à convaincre les téléspectateurs ?

Et quelle personnalité décrochera le trophée de « DANSE AVEC LES STARS » ? C’est au public seul d’en décider !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés