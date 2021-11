Un si grand soleil en avance : Antonin règle ses comptes avec Charles (résumé + vidéo épisode n°765 du 2 novembre 2021)

5 ( 2 )



Un si grand soleil du 2 novembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Antonin quitte la coloc ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Mais avant de partir, il décide de régler ses comptes qvec Charles et lui balance ses quatre vérités…





Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 765

Antonin fait ses bagages et quitte la coloc. Avant de partir, il règle ses comptes avec Charles, à qui il reproche d’avoir rejoint la coloc uniquement pour Anissa… Charles lui assure que ce n’était pas du tout le cas avant de le provoquer en lui disant que si Anissa a couché avec lui, c’est qu’il devait y avoir un problème dans leur couple ! Antonin est à deux doigts de frapper Charles mais se ravise en lui jetant les clés et il part.



Tandis que Becker et Janet risquent de rater leur voyage de noce, le comportement d’Anissa met en danger l’avenir de la coloc. Parallèlement, Antonin met Dylan face à ses contradictions…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 2 novembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

