Demain nous appartient du 17 novembre : Sébastien a-t-il voulu tuer Rebecca ? (résumé + vidéo épisode 1059 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient du 17 novembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1059 de DNA – Sébastien a-t-il voulu tuer Rebecca dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? C’est en tout ce qu’elle pense ce soir et elle ne veut plus qu’il s’approche d’elle…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Rebecca menacée, Benjamin s’en va, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 15 au 19 novembre)







Publicité





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1059

Sébastien a essayé de tuer Rebecca, elle en est sûre ! Il lui rend visite le lendemain à l’hôpital et lui garantit n’avoir rien fait. Mais elle est aussi persuadée qu’il est à l’origine de son agression au phare…



Publicité





La police creuse une piste pour en savoir plus sur l’agresseur de Rebecca. Christelle et Sylvain rencontrent le vendeur de la maison et adoptent pour l’occasion un look très particulier. Lizzie voit ses rêves partir en fumée suite au départ d’Apollon.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1059 du 17 novembre 2021

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note