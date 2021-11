Demain nous appartient du 18 novembre : Xavier refuse de parler à Chloé (résumé + vidéo épisode 1060 en avance)

5 ( 3 )

Demain nous appartient du 18 novembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1060 de DNA – Chloé comprend que Xavier cache quelque chose ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Elle essaie d’en savoir plus et l’interroge par rapport à la mère de Raphaëlle… Mais Xavier se ferme, il refuse de lui parler.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1060

Le retour de Rebecca fait ressurgir une vieille affaire qui tracasse Xavier. C’est au sujet de son enfance, mais il ne peut pas en parler à Chloé et reste fuyant. Quel est son secret et pourquoi est-il lié à Rebecca ?



Et tandis que l’agresseur de Rebecca avoue enfin, cette dernière reçoit un mystérieux appel. Le rendez-vous de Georges ne se passe pas comme prévu. Noor et Gabriel saturent de la présence de Soraya à l’appartement.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1060 du 18 novembre 2021

