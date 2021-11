Plus belle la vie : ce soir, Betty vole la voiture de Kevin (résumé + vidéo épisode 4414 PBLV du 18 novembre 2021)

4.6 ( 5 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4414 du jeudi 18 novembre 2021 – Kévin va vivre une situation pour le moins embarrassante ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, sous les yeux de Rochat, Kévin se fait voler les clés de sa voiture de police par Betty, qui s’en va avec Noé et Bilal à l’arrière !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4414

Délirante, Imène prend Nisma pour sa fille et lui dit qu’elle voit l’amour et la paix dans son regard. Nisma est touchée par ces paroles. Elle retrouve la foi et remet son voile, au grand plaisir de Bilal qui retrouve sa sœur. Nisma rejoint Abdel et lui dit qu’elle veut l’aider à retrouver Amina. Ils peuvent profiter du fait qu’elle est une jeune femme, mais pour cela il faut qu’Abdel accepte de la présenter à Ridouane. Pour Abdel, c’est hors de question. Mais quand Abdel va voir Ridouane un peu plus tard, ce dernier partage sa satisfaction d’avoir trouvé une nouvelle recrue…



Boher a été promu capitaine. Au lycée, Kevin ne parvient pas à calmer la classe pendant l’atelier prévention qu’il anime en tant que flic. A bout, Kevin passe les menottes à Bilal et Noé. Il a l’intention de les arrêter pour insulte à agent histoire de leur donner une bonne leçon. Mais Betty lui subtilise les clefs de la voiture de police, et part au volant avec Noé et Bilal à l’arrière. Ils roulent sans permis, le gyrophare allumé. Penaud, Kevin avoue à ses collègues qu’on lui a volé sa voiture…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4414 du 18 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

