Demain nous appartient spoiler : l’arrivée de Victoria Abril (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – On en parle depuis des mois et c’est dans quelques jours que la pétillante Victoria Abril va faire son arrivée dans la série de TF1 « Demain nous appartient ». Elle incarne le personnage de Rebecca, une mystérieuse femme chic qui débarque à Sète et cherche à entrer en contact avec Raphaëlle…





Et pour cause, il s’agit de sa fille !







Rebecca, une mystérieuse femme, débarque à Sète d’Amérique du Sud et se rend au Spoon où elle a réservé la chambre. Bart et Audrey sont intrigués par leur nouvelle cliente qui a été chanteuse il y a 30 ans, comme en témoigne la pochette de l’album qui s’affiche sur son téléphone… Très vite, Rebecca leur demande le contact d’une bonne avocate…

Zoom sur le personnage de Rebecca

Rebecca Flores, ancienne chanteuse à succès espagnole, revient en France, 30 ans après son départ précipité et mystérieux pour l’Amérique du Sud. Ce personnage fantasque et haut en couleurs, ex-femme de Sébastien Perraud va revenir à Sète pour se rapprocher de sa fille Raphaëlle, tout en tentant de cacher un lourd secret familial…



Demain nous appartient spoiler Karim accusé d’avoir tué Jim

