Ici tout commence du 26 novembre : Laetitia découvre que ses produits ont été volés (résumé + vidéo épisode 280)

4 ( 4 )

Ici tout commence du 26 novembre, résumé et vidéo de l’épisode 280 – Laetitia découvre que ses produits ont disparu ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et pendant ce temps là, Charlène se met en danger et s’apprête à se faire elle-même ses injections !…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Charlène se met en danger, le dilemme de Gaëtan, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 22 au 26 novembre)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 280



Publicité





Kelly est très remontée. Elle ne comprend pas les choix de sa mère. Il faut absolument se séparer des produits avant que Teyssier ne les découvre. Mais voilà, en ouvrant le réfrigérateur, Laetitia se rend compte que les produits ont tous disparu.

Pour lutter contre ses complexes, Charlène va trop loin et se met en danger. En cuisine, Zacharie voit désormais clair dans le jeu malsain de Teyssier. Aux marais salants, Stella met Gaëtan devant un dilemme.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 280 du 26 novembre

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note