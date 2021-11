Plus belle la vie : ce soir, le départ d’Alison (résumé + vidéo épisode 4420 PBLV du 26 novembre 2021)

4.8 ( 5 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4420 du vendredi 26 novembre 2021 – Un personnage quitte définitivement le Mistral ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». Il s’agit d’Alison, qui annonce à Abdel que c’est fini entre eux et qu’elle s’en va de Marseille avec son nouveau mec.







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4420

Muwaffaq va être déféré devant un juge. Abdel sort libre de son interrogatoire et l’enquête est close. Abdel retrouve Alison mais cette dernière le repousse. Elle ne peut plus avoir confiance en lui, elle s’est sentie abandonnée. Abdel tente de s’expliquer prétextant qu’il a fait tout ça pour les protéger. Mais Alison a rencontré un homme qui lui a permis de ne pas sombrer, et elle va partir le rejoindre. Amina et Imène, réconciliées, font leurs adieux à Nisma, Abdel et Barbara…



Devant la juge, Léa défend les ados en proposant des TIG en montagne. La juge refuse, il n’y a pas assez de personnel pour les accompagner. Léa insiste, elle peut y aller elle-même. Colbert rend son verdict : quinze jours de TIG. Les ados et leur famille explosent de joie. Mais pour Boher, aller à la montagne à ce stade de la grossesse c’est une folie…

Pour Delphine, Franck ne peut plus vivre avec Blanche. Ça tombe bien, elle vient de louer une villa pour eux…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4420 du 26 novembre

