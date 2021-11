Ici tout commence spoiler : Clotilde prête à faire tomber Simony (VIDEO)

5 ( 4 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Simony se croit intouchable et qu’il n’a pas hésité à menacer Deva dans votre série quotidienne « Ici tout commence », les choses vont mal tourner pour le chef…





En effet, dans quelques jours, alors que sa masterclass s’achève, Clotilde est déterminée à le faire tomber !







La Masterclass est sur le point de se terminer et les chefs s’apprêtent à déguster les dernières recettes des élèves. Au même moment, Clotilde arrive et confie quelque chose à l’oreille d’Antoine. Simony se décompose subitement et perd ses moyens. Il est sur le point de tomber …

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Salomé proche de Tom, Simony dans le viseur d’Ambre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 1er au 5 novembre)



Ici tout commence spoiler Simony se décompose face à Clotilde

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

