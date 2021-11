Ici tout commence spoiler : Maxime tire un trait sur Salomé (VIDEO)

5 ( 2 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Salomé démarre une nouvelle histoire avec Tom dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence », a-t-elle vraiment tiré un trait sur Maxime ?





Dans quelques jours, Salomé vient voir Maxime et l’interroge sur son ressenti… Et elle ouvre une porte que Maxime referme aussitôt !







Maxime vient d’apprendre une possible liaison entre Salomé et Tom et il ne le supporte pas. Il est fou de jalousie ! Malgré le fait qu’ils ne soient plus ensemble, il ressent toujours quelque chose pour elle. Et l’idée de la savoir avec un autre lui fait trop de mal.

Mais quand Salomé lui confie qu’elle n’a pas envie que ce soit fini entre eux, Maxime lui répond que c’est trop compliqué et prend la fuite.



Ici tout commence spoiler Salomé et Maxime, c’est vraiment fini ?

