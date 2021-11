Plus belle la vie en avance : Barbara retrouve Abdel ! (vidéo PBLV épisode n°4408)

5 ( 3 )



Alors qu’elle est la seule à toujours croire qu’Abdel est vivant dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Barbara va avoir une belle surprise la semaine prochaine !





En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, Barbara croise Abdel dans la rue et elle est folle de joie !







En effet, alors qu’elle se promène, Barbara voit un homme en djellaba sortir de la mosquée et se lance à sa poursuite. Cet homme ressemble à Abdel… Elle décide de lui courir après et l’appelle. Dans un coin, Abdel attrape Barbara et lui demande de se taire pour ne pas le faire remarquer.

Barbara prend Abdel dans ses bras, trop heureuse de l’avoir retrouvé.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4408 du 10 novembre 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

