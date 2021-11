« L’amour est dans le pré » du 8 novembre 2021 : ce soir sur M6, nos agriculteurs se rendent chez leur moitié pour les découvrir un peu plus….

5 ( 4 )

« L’amour est dans le pré » du lundi 8 novembre 2021 – Ce soir et comme chaque lundi, vous avez rendez-vous sur M6 pour suivre la suite de la saison 16 de « L’amour est dans le pré » .







Une nouvelle soirée à suivre dès 21h05 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6PLAY.







« L’amour est dans le pré » du 8 novembre 2021 : demandez le programme

Tandis que pour certains agriculteurs, le séjour à la ferme s’achève, d’autres quittent leur exploitation pour découvrir l’univers de leurs prétendantes. Surprises et émotions garanties.

Malgré des retrouvailles qui n’étaient pas à la hauteur des espérances d’Hervé, l’agriculteur picard tient son rôle de protecteur au côté de Stéphanie très à cœur. Complicité certes naissante mais flagrante, Stéphanie lui manquait-il l’aval de ses parents pour ôter sa carapace ?



Près de Biarritz, le séjour chez Natacha se poursuit. Alors qu’elle se projette facilement dans un avenir proche aux côtés du Provençal, Vincent doute. Le jeune âge de Natasha va-t-il faire basculer les craintes de Vincent ?

En Ardèche, quelques jours à peine après la fin du séjour à la ferme, nous retrouvons Sébastien en plein cœur de la capitale chez Karine. Sous le signe de l’amour et de la découverte certes, c’est un séjour sur les chapeaux de roues que notre lavandiculteur débute son week-end parisien, dans un univers bien différent du sien.

À 700km de chez elle, c’est un week-end à cent à l’heure qui attend Delphine. Quelques jours qui débutent par une sortie surprise risquant d’emmener les deux amoureuses au septième ciel… Mais Ghislaine, aussi déterminée qu’excessive dans ses choix, laissera-t-elle Delphine y aller à son rythme ?

Pour ce week-end famille, programme féerique et retrouvailles hautes en couleur attendent Jean-François et Mélanie. En plus de leur passion commune pour l’Ariège, d’autres points communs rassemblent ces deux tourtereaux qui ne cessent d’être sur la même longueur d’onde. Jusqu’où va-t-elle aller cette idylle ?

Au 4e jour de séjour dans le canton de Berne, la situation n’évolue guère. Plus les jours avancent et moins Jean-Daniel arrive se livrer. Entre la rancœur de Zakia et le détachement de Céline, ses deux prétendantes commencent à se mettre à l’écart. Supporteront-elles encore longtemps son manque d’intérêt ?

« L’amour est dans le pré » vidéo : la bande-annonce de votre épisode

On termine avec les images et la bande-annonce de votre émission de ce soir…

"Je suis complètement amoureux"

Les agriculteurs se rendent chez leur moitié pour les découvrir davantage… 🥰#ADP, lundi à 21.05 pic.twitter.com/sMjJIfNpaj — M6 (@M6) November 6, 2021

