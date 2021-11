« Le mystère Kendrick » : mini-série à découvrir sur TF1 le 16 décembre 2021

5 ( 1 )

« Le mystère Kendrick » est une mini-série inédite portée par David Tennant, Cush Jumbo, Matthew McNulty ou bien encore Anna Madeley. Et elle sera diffusée le 16 décembre 2021 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le streaming vidéo et le replay. Mais « Le mystère Kendrick » c’est quoi exactement ? On vous explique…







« Le mystère Kendrick » : l’histoire en quelques lignes

Un incendie se déclare au cœur d’un petit village écossais dans la maison de la famille Kendrick. La mère et ses trois enfants périssent dans l’incendie. Seul le père, Tom, médecin du village, survit. Mais leur autopsie révèle qu’ils ont tous été drogués avant le drame. Au fur et à mesure de l’enquête, les policiers s’aperçoivent que cette famille apparemment sans histoires était loin d’être parfaite…

À propos

Cette mini-série en 4 épisodes (4 X 90mn) réalisée par Lynsey Miller a été diffusée du 10 au 31 janvier 2020 sur Channel 4.

Vidéo

En attendant de découvrir la version française, voici un bref aperçu avec la bande-annonce officielle en V.O



