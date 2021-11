Plus belle la vie en avance : Luna humiliée (vidéo PBLV épisode n°4421)

5 ( 2 )

Alors que Luna ne va pas bien en ce moment, elle va vivre une scène des plus humiliantes la semaine prochaine dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie« . En effet, alors qu’un homme va venir la draguer au bar du Mistral, il va l’envoyer balader en découvrant qu’elle marche avec une canne !







Dans l’épisode de lundi prochain, un homme plein de charme vient parler à Luna et la complimente…







Il lui explique être pilote de chasse et chercher une guide pour découvrir Marseille. Luna accepte mais quand elle se lève et qu’il découvre sa canne, il fait machine arrière et n’hésite pas à la traiter de « boiteuse » ! Luna est sous le choc.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4421 du 29 novembre 2021



