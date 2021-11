« M’abandonne pas » avec Michael Youn : l’histoire et les interprètes du téléfilm de TF1 ce soir (lundi 29 novembre 2021)

5 ( 4 )

« M’abandonne pas » est un téléfilm inédit porté par Michael Youn, Manon Azem, Maxime Bergeron, Fauve Hautot ou bien encore Armelle Deutsch. Et il est diffusé pour la première fois en clair ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo puis en replay sur MYTF1. Cet unitaire a été écrit par Sabrina Compeyron et Olivier Gorce et il est réalisé par Didier Bivel.







Publicité











Publicité





Dans ce téléfilm, co-produit par UGC FICTION et TF1, vous allez suivre Achille, un jeune homme de 13 ans qui, après dix ans de bonheur auprès de sa famille d’accueil, doit la quitter pour vivre avec des inconnus, alors que sa mère biologique réclame sa garde….

« M’abandonne pas » : l’histoire

Résumé officiel tel que fourni par la chaîne

Comment fait-on pour se construire quand on est sans cesse déraciné ? Achille, 13 ans, en fait l’amère expérience. Après dix ans de bonheur, le jeune garçon doit quitter sa famille d’accueil pour vivre avec des inconnus, alors que sa mère réclame ardemment son retour auprès d’elle. Romain, l’éducateur qui le suit, va se battre pour protéger Achille et lui offrir une chance de surmonter de nouvelles et douloureuses épreuves.



Publicité





Interprètes et personnages

Et avec dans les rôles principaux : Michael Youn (Romain), Manon Azem (Fanny), Maxime Bergeron (Achille), Fauve Hautot (Marion), Armelle Deutsch (Carole), Vincent Heneine (Sébastien), Jean-François Stevenin (Paul), Elisabeth Commelin (Micheline), Natacha Krief (Ida)…

La bande-annonce

En attendant de découvrir ce téléfilm évènement, découvrez-en la bande-annonce

« M’abandonne pas » à découvrir ce soir dès 21h05 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note