EXCLU Plus belle la vie : le Céleste dévasté par un incendie, Roland de retour, le départ de Sacha (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV Alors que le week-end s'achève, comme tous les dimanches soirs, il est temps pour les fans de la série marseillaise « Plus belle la vie » d'en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que le Céleste va être dévasté par un incendie !

Bahya est coincée à l’intérieur du Céleste en flammes. Courageusement, Baptiste se précipite à l’intérieur et réussit à la sortir des flammes, inconsciente. Baptiste confie à Riva qu’il a ressenti un truc de dingue avec l’adrénaline. Riva avance l’idée à son fils de devenir pompier, qui allierait adrénaline et aider les autres. Baptiste trouve que c’est une super idée mais que c’est difficile d’y entrer. Il promet d’y réfléchir sérieusement. De son côté, Mirta est effondrée, cet hôtel c’est sa vie et elle a tout perdu…



Sacha quitte le Mistral sous le regard ému de Luna. Cette dernière comprend que l’assurance risque de mettre du temps à l’indemniser et que la reconstruction de l’hôtel va être longue et compliquée. Luna est inquiète pour Mirta, qui est terriblement triste.

Mais Luna décide de mettre l’hôtel en vente ! Mirta est anéantie, et ne veut pas en entendre parler. Elle n’a pas légué l’œuvre de sa vie à sa fille pour qu’elle la revende. Luna garantit à Laetitia qu’elle va pouvoir toucher le chômage technique. Mirta en profite pour demander à Laetitia si Valentin ne peut pas les aider, mais Laetitia répond que c’est hors de question. Luna rencontre Barrault et Vitreuil, qui sont prêts à lui faire une offre commune…

La petite Aurore, la fille de Léa et Jean-Paul, s’est remise de l’opération et va pouvoir rapidement quitter l’hôpital. Léa retrouve ses parents et Aurore découvre ses grands-parents.

Et Roland est de retour au Mistral, il découvre Kilian et Lola livrés à eux-mêmes dans un appartement dégoûtant. Il apprend que Sophie est partie refaire sa vie ailleurs. Kilian déprime parce que Betty ne veut pas de lui, et Lola confie à Roland qu’elle ne sait plus quoi faire pour sortir son frère du désespoir…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 29 novembre sur France 3

Les ados se préparent à partir pour leur TIG. Noé est très entouré par ses parents, contrastant avec la solitude de Betty. On sent déjà que cadrer ces ados va être difficile pour Léa. Boher, inquiet, insiste pour que Léa n’aille pas encadrer les TIG à la montagne. Rapidement une dispute éclate. Léa lui reproche de ne pas avoir été présent pour elle à la fin de la grossesse et de tout d’un coup vouloir se mêler de sa vie…

Estelle offre un costume à Francesco. Leur soirée au restaurant doit être inoubliable. Elle raconte à Fanny que Francesco va lui offrir une bague ce soir et s’entraine à feindre la surprise. Fanny est heureuse pour son amie. Au restaurant, Estelle espère qu’il va sortir la bague. Mais le cadeau que Francesco lui a préparé est tout autre…

Luna s’enfonce dans la déprime. Elle a peur de finir vieille et seule, en plus d’être boiteuse. Elle appelle SOS amitié…

