« Marseille / Lazio Rome » c’est l’une des affiches de ce soir en UEFA Europa League. Un match au sommet comptant pour la quatrième journée de la compétition.











Pour cette 4ème journée l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli affrontera la Lazio Rome, le club italien entrainé par Giovanni Martusciello, pour le match retour.

Leur premier affrontement a eu lieu jeudi 21 octobre au stade Olympique de Rome et c’est soldé par un match nul 0 à 0.

Ce soir, c’est depuis le stade Orange Vélodrome de Marseille que se déroulera le match retour.



« Marseille / Lazio Rome » : en direct, live et streaming ce soir sur W9 et 6play (score en temps réel et résultat final)

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 20H45. Début du match à 21 heures !

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur 6PLAY (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Score en temps réel

Suivez également le live score sur le site spécialisé Match en direct.fr

Avec seulement 3 points au classement, l’Olympique de Marseille doit absolument s’imposer ! A ce jour le club marseillais affiche trois matchs nuls en trois journées et n’est que troisième de la poule E.

