Plus belle la vie : ce soir, Adriana et Romain amoureux (résumé + vidéo épisode 4404 PBLV du 4 novembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4404 du jeudi 4 novembre 2021 – Adriana et Romain sont plus heureux que jamais ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, ils ont démarré une belle histoire et au réveil ensemble, ils savourent leur bonheur.





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4404

Edouard s’apprête à parler sous la menace de Karim mais Boher, qui a trop peur de la bavure vient les interrompre et embarque Edouard au poste. Au commissariat, Edouard se rétracte totalement face à Éric, il dit ne pas connaitre Abdel et avoue avoir été violenté par Karim. Éric capte que Boher et Karim sont de mèche et va en référer au procureur. De son côté, Jérémie donne une leçon à Bilal ; il matte Nisma quand ça lui chante et la prochaine fois que Bilal lui dit quoi faire, il lui fera la peau…



Adriana et Vidal se réveillent complice et lovés l’un contre l’autre à l’hôtel mais lorsqu’ils descendent une horde de fan et de journalistes attendent Adriana. Mirta lâche le pot aux roses à Vidal : il sort avec la grande Adriana Karembeu, connue pour ses talents de mannequinat et de comédienne. Adriana a trouvé merveilleux le fait d’être aimé pour ce qu’elle est vraiment…

Face à Betty, Mouss force le trait sur Vanessa en la traitant de chef qui casse les gens pour se sentir exister. Vanessa enregistre cette conversation et fait écouter le message à Rochat…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4404 du 4 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

