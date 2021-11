« Mauvaises herbes » : histoire et personnages du film de M6 ce soir (9 novembre 2021)

3.7 ( 3 )

« Mauvaises herbes » c’est le titre du film inédit qui sera diffusé ce soir à partir de 21h05 sur M6 ou en streaming sur 6Play via sa fonction direct. De et avec Kheiron, il met également en scène Catherine Deneuve et André Dussolier. Tout un programme.







Publicité











Publicité





« Mauvaises herbes » : l’histoire

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.

Le saviez-vous ?

– “Mauvaises herbes” est le deuxième long métrage de Kheiron après “Nous trois ou rien” (2015). Pour ce nouveau film, le metteur en scène a voulu parler d’un thème qui le touche particulièrement : l’éducation. “Je souhaitais surtout aborder des thématiques qui me tiennent à cœur comme, par exemple, la rédemption, la communication ou la chance de pouvoir accueillir en France des gens qui viennent de loin et qui enrichissent notre culture”, précise-t-il. à

– Un rôle qui sort de l’ordinaire pour Catherine Deneuve., Kheiron confie “Cela me faisait rire d’imaginer Catherine Deneuve dans ce rôle. Elle est souvent bourgeoise et apprêtée, et j’allais la “salir” un peu. Beaucoup de gens m’ont d’ailleurs confié qu’ils ne l’avaient jamais vue comme ça.”



Publicité





– Des valeurs importantes abordées dans ce film : transmission et rédemption. Kheiron explique : “Je n’y ai pas réfléchi de manière délibérée, mais j’ai en effet pris conscience que j’avais parlé, instinctivement, de ces valeurs essentielles. En réalité, je suis parti de cette phrase de Victor Hugo: “Il n’y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs”

Interprètes et personnages

KHEIRON (Waël)

Catherine DENEUVE (Monique)

André DUSSOLIER (Victor)

Hakou Benosmane (Karim)

Louison Blivet (Shana)

Adil Dehbi (Fabrice)

Youssouf Wague (Ludo)

Ouassima Zrouki (Nadia)

Un film bien accueilli par la critique

– “Une nouvelle comédie très réussie” 20 Minutes

– “Kheiron confirme l’étendue de son talent” CNews

– “On rit beaucoup devant ce petit bijou de comédie citoyenne” Elle “Un vrai coup de cœur” Femme Actuelle

– “Une comédie hilarante, brillamment écrite et interprétée” Le Dauphiné Libéré

Et vous, qu’allez-vous en penser ? Rendez-vous ce soir dès 21h05 pour en voir plus et découvrir le film .

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note