« Men in Black : International » : ce dimanche 7 novembre 2021 sur France 2 (vidéo)

« Men in Black : International » est l’autre film inédit de votre soirée télé de ce dimanche 7 novembre 2021. Alors que TF1 diffusera « Rendez-vous chez les Malawas », France 2 vous propose de découvrir dès 21h05 « Men in Black : International » avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson & Liam Neeson.











« Men in Black : International » : l’histoire

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black.

Le saviez-vous ?

– Il s’agit bien sûr d’un spin-off des 3 premiers films de la franchise sortis en 1997, 2002 et 2012.

– Ce spin-off n’a pas rencontré le succès escompté avec seulement 254 millions de dollars de recettes à travers le monde, bien loin des scores des 3 autres volets.



La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film….

