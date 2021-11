5 ( 3 )



Publicité





« Munch » du 4 novembre 2021. Elle est totalement déjantée mais c’est aussi et surtout pour ça qu’on l’aime. Ce soir « Munch » est de retour pour la suite de la 4ème saison inédite. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et sur MYTF1 en streaming vidéo et replay durant 7 jours.











Publicité





Une saison mouvementée pour notre avocate préférée qui va devoir faire face à la disparition de son associé de toujours, Hubert, mais aussi au retour de son amour de jeunesse, Mathieu.

Pour en savoir un tout petit peu plus sur cette nouvelle saison inédite, cliquez ICI.



Publicité





« Munch » du 4 novembre 2021 : vos épisodes de ce soir

Munch contre Munch

Une adolescente atteinte d’une maladie dégénérative est accusée d’avoir tuée sa mère en la poussant dans les escaliers. Munch et Clarisse démontrent que la jeune femme en fauteuil roulant ne peut pas avoir commis ce crime quand l’improbable se produit…

Le 18 appelle Munch

Munch et le cabinet défendent un pompier accusé d’avoir volontairement provoqué la mort d’un de ces collègues lors d’une intervention. La situation se tend quand l’accusé révèle qu’il est victime de harcèlement homophobe au sein de sa caserne.

Et juste après…

TF1 enchaînera à partir de 23h05 avec deux épisodes des saisons précédentes. « Mon fils » puis « Il faut sauver Gaspard »

« Munch » est de retour ce soir sur TF1 ! Soyez au rendez-vous !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés