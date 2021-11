« New Amsterdam » du 17 novembre 2021 : vos épisodes de ce soir (saison 3)

5 ( 3 )

« New Amsterdam » du 17 novembre 2021. En voilà une bonne nouvelle ! Le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) et son équipe de médecins et d’infirmières sont en effet de retour ce soir sur TF1 pour la troisième saison inédite de New Amsterdam. Pour le replay, rendez-vous ensuite sur MYTF1.







Cette saison, le dévouement de Max et de son équipe à réparer le système de santé défaillant est mis à l’épreuve par la pandémie… Mais quels que soient les obstacles auxquels ils sont confrontés, ces héros médicaux désintéressés gardent espoir et s’engagent à fond… un patient à la fois.

« New Amsterdam » du 17 novembre 2021 : vos 3 épisodes inédits de ce soir

Épisode « Le monde d’après » : Le pire de la pandémie liée au Covid est passé, mais elle est loin d’être terminée. Sharpe a du mal à retrouver ses repères et se montre froide avec Cassian. Leur relation, à peine entamée avant le confinement, semble compromise, mais pas tout a fait enterrée. Bloom se sent presque inutile car l’enfer de la pandémie est derrière elle. Décidée à ne pas laisser ses patients, elle prend une initiative très dangereuse. Max se bat pour obtenir du propofol afin de libérer de son ventilateur le docteur Kapoor, gravement affecté par le Covid. Un avion amerrit en catastrophe sur l’East River. Hormis la copilote qui doit être opérée en urgence, il n’y a aucun blessé grave à déplorer. Mais le pilote, soupçonné d’être responsable du crash, refuse de prononcer un mot. Iggy gagne sa confiance et découvre qu’il est bipolaire…

Épisode « Renaissance » : Les séquelles du Covid sur le cœur du docteur Kapoor sont telles que Max décide d’appeler Reynolds pour venir l’opérer. Ce dernier estime qu’une intervention est impossible. Une prothèse valvulaire peut suffire à le sauver. Hélas, elle ne tient pas et il doit tenter une opération à cœur ouvert. Bloom découvre qu’Iggy se prive de nourriture depuis plusieurs jours. Venue au chevet de Kapoor, Ella commence le travail d’accouchement avec trois semaines d’avance et elle est débordée par ses TOC. Max décide de réparer une erreur qu’il a lui-même commise : réduire drastiquement la prescription d’opioïdes.



Épisode « Cinq étoiles » : Après avoir opéré le docteur Kapoor, Reynolds prolonge son séjour car Nola, sa mère, a fait une grave chute. Max se charge personnellement de ses examens et découvre qu’elle est diabétique. Bloom accueille aux urgences une femme au poignet fracturé, conduite par on chauffeur VTC. Désespéré de ne faire des consultations que par écran interposé, Iggy découvre que June, l’une de ses patientes, s’arrache les ongles. Cette adolescente, immunodéprimée et interdite de sortie, n’a plus aucun contact en ligne avec ses amis depuis que le confinement a été levé et qu’ils peuvent retourner à l’extérieur. Max est sollicité par Dora pour faire une campagne de sensibilisation financée par la commission de santé afin d’inciter les patients à revenir se faire soigner à New Amsterdam. En effet, la peur du Covid a fait fuir les malades et les finances sont au plus bas. Max ne peut se résoudre à mentir car il a lui-même encore trop peur pour faire revenir sa propre fille à New York.

Casting

Avec : Ryan Eggold (Max Goodwin), Janet Montgomery (Lauren Bloom), Freema Agyeman (Helen Sharpe), Tyler Labine (Iggy Frome), Jocko Sims (Floyd Reynolds), Tyler Labine (Iggy Frome)…

NEW AMSTERDAM SAISON 3 INEDITE c’est à partir de ce soir dès 21h05 sur TF1.

